يمنى مصطفى: مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية في الأقصر يخدم 7 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي وعلاء حجاج:

أعلنت شركة چيميناي أفريقيا في حفل أقيم أمس الاثنين بأحد فنادق القاهرة، عن شراكتها مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد.

وقالت يمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المشروع ممول من المعونة الأمريكية وهدفه تهيئة المناخ للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة قطاعات بينها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والموضوعات الثقافية والترفيهية، وبالإضافة إلى العمل على تكثيف تواجد الشباب والسيدات مع الاهتمام بالصعيد وكيف ننمي ونساعد الصعيد، وبدأنا بصندوق هدفه البحث عن شركاء لتنفيذ المشاريع معنا يقدمون لنا اقتراحات بناء عليها نقبل المشروع والتعاون على الفكرة التي نريدها، وعندما جاءتنا شركة چيميناي بفكرة تأسيس مكتب يقدم خدمات للشركات المتوسطة والصغيرة ومهتم بصناعة الإبداع والسينما وجدنا الأمر مهم بالنسبة لنا".

وعن اختيار محافظة الأقصر مقر للمكتب، أوضحت أن چيميناي أفريقيا هي التي اختارت المحافظة ليكون المكتب في وسط الصعيد ويخدم سبع محافظات، وبه ستوديو وعربية متنقلة ستجوب المحافظات المختلفة.

ولفتت يمنى إلى أن البرنامج مدته عامين وبناء على التطور ونجاحه، من الممكن تطويره بإضافة أمور جديدة، مشيرة إلى وجود لجنة لاختيار المشاريع "اللجنة بها ممثلين من المعونة الأمريكية ومن المشروع عندنا، مع وجود خبراء لاختيار أفضل أنواع الأجهزة التي يحتاجها المشروع المقدم، ونستهدف خلال عامين أن البرنامج يساعد حوالي 150 شركة أو مشروع ويكون فيه 90 فرصة عمل و75 منتج".

جدير بالذكر أن مكتب تطوير الأعمال في الأقصر يستهدف خدمة المشاريع المتناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة في صعيد مصر مع التركيز على الصناعات الثقافية والإبداعية. ويشتمل المركز على ثلاثة أقسام وهي: عيادة أعمال ومركز سينما تك ووحدة محمولة.

وشهد حفل إعلان افتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد، تكريم بنات فريق برشا بطلات فيلم رفعت عيني للسما، ومخرجي الفيلم أيمن الأمير وندى رياض، وتم عرض خمس دقائق من الفيلم الذي تصل مدته لـ100 دقيقة، كما عُقدت جلسة نقاش مع ندى وأيمن أدارها المهندس عدلي توما.

وشهد الحفل حضور: أنسي نجيب ساويرس - شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو إف كابيتال، المهندس عدلي توما - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، يمنى مصطفى - مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.