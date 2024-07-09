"يقترب من مليار جنيه".. تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بإيرادات "ولاد رزق 3: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بشباك التذاكر منذ بداية عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ونشر تركي إحصائية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كشف خلالها اقتراب فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" من تخطي حاجز المليار جنيه وعلق: "أولاد رزق 3 يقترب من 20 مليون دولار، ما يقارب من مليار جنيه في أقل من شهر".

واجتمع تركي آل الشيخ مؤخرًا بعدد من نجوم وصناع السينما المصرية في لندن للحديث عن العديد من المشروعات السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع صندوق "بيج تايم" والشركة المتحدة من أجل الارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وستحدث تغيرًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، محمد ممدوح، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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