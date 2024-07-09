عدلي توما لـ"الخليج 365": مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية في الأقصر يستهدف خدمة 150 مشروعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

أعلنت شركة چيميناي أفريقيا في حفل أقيم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، عن شراكتها مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد.

وقال المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة چيميناي أفريقيا، إن المركز يستهدف خدمة 150 مشروعا ما بين فرق وغناء وأشخاص وتمثيل وورش، على أن يكون نصف العدد السابق بنات، مضيفا في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المركز سيهتم بدعم 150 رائد أعمال أو فكرة أو مشروع ونصفهم شباب، ولن يقتصر عمله على محافظة الأقصر التي يُقام فيها المقر، ولكن سيخدم سبع محافظات من أسوان إلى الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والمنيا، وهناك أفكار أخرى سيتم الإعلان عنها ومهرجان كبير ومعايشة لناس من الصعيد سيأتون للقاهرة، واصطحاب آخرين من القاهرة للصعيد".

وبسؤاله هل هناك من صناع السينما من تحمس للمشاركة في خدمة المركز، والتواجد سواء بتقديم ورش لأبناء الصعيد، أو بصور دعم أخرى، أجاب عدلي "هذا التعاون مفروغ منه، نحن متواجدون في الصناعة الإبداعية وكل الصناع شركاء لنا بصورة أو بأخرى، ونثق أن كل الناس سيكونون معنا بصور مختلفة في القاهرة أو في الصعيد".

وأضاف أن چيميناي أفريقيا شركاء مع مهرجان الجونة السينمائي من سنة 2020، لافتا لوجود عدة مفاجآت لن يحرقها إذ يتم التجهيز لحدث مهم سيُقام على هامش فعاليات الجونة السينمائي في دورته المُقبلة.

وشهد حفل إعلان افتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد، تكريم بنات فريق برشا بطلات فيلم رفعت عيني للسما، ومخرجي الفيلم أيمن الأمير وندى رياض، وتم عرض خمس دقائق من الفيلم الذي تصل مدته لـ100 دقيقة، كما عُقدت جلسة نقاش مع ندى وأيمن أدارها المهندس عدلي توما.

وشهد الحفل حضور: أنسي نجيب ساويرس - شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو إف كابيتال، المهندس عدلي توما - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، يمنى مصطفى - مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.