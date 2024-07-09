"أنت دنيتي وحبيبي".. هكذا احتفلت أصالة بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة أصالة نصري، بعيد ميلاد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، ونشرت صورة تجمعهما سويًا على موقع "انستجرام".

وكتبت "أصالة" تعليقًا على الصورة: "عيدك عيدي يا أبي ودنيتي وحبيبي.. كل سنة وأنت نور عيلتنا الحنون الدافئ المحب أبو عيلتي وسندها كل سنة وأنت سالم جوزي".

وردت ابنتها شام على التهنئة، وكتبت: "يا غالي يا قمر يا حبيبي".

وتفاعل الجمهور، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يخليكن لبعض صولا"، "أسعد عيد ميلاد بارك الله لكما"، "كل سنة وانتو مع بعض يا حبيبتي"، "له طولة العمر حبيبتي ربي يديم عليه العافية".

يذكر أن أصالة شاركت في إحياء حفل "ليلة وردة"، الخميس الماضي، إلى جانب المطربات: عبير نعمة، ريهام عبدالحكيم ونانسي عجرم، كما قدم المطرب الكبير عبادي الجوهر مع أصالة ديو غنائي، كان جمعه بالراحلة وردة بعنوان "وردة وعبادي".