محمد صبحي يوجه رسالة للراحلة سعاد نصر في ذكرى عرض "يوميات ونيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد الفنان محمد صبحي ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر بالتزامن مع الذكرى الـ 30 لعرض أولى حلقات مسلسل "يوميات ونيس" والتي شاركته البطولة وعرض عام 1994.

ونشر محمد صبحي صورة أرشيفية للفنانة الراحلة سعاد نصر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" واستعاد خلالها ذكريات تعاونهما معًا طوال مسيرته الفنية وقال: "ستظلين أمامي دائمًا، ستظلين في القلب تلميذة وصديقة وفنانة استثنائية لم يشغل مكانك أحد، دلال في سنبل وحورية في الهمجي وصابرين في فيلم هنا القاهرة، والأهم مايسة رمز للأم العظيمة، كم أنا فخور بك وموجوع لفراقك".

وكشف الفنان محمد صبحي مؤخرًا عن استعداده وتحضيره لعمل مسرحي جديد من أمام مسرح "سنبل" وعلق: "لا أفارق المسرح هذه الأيام استعداداً للعرض المسرحي الجديد، دعواتكم".

وتم تكريم الفنان الكبير مؤخرًا محمد صبحي من قبل "نادي الرواد" بمدينة العاشر من رمضان عقب ندوة تثقيفية بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وتم منحه درع النادي تقديرًا لمسيرته الفنية.

يذكر أن الفنان محمد صبحي اختتم عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" شهر أكتوبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط وقوف وتصفيق حاد من الحضور.

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