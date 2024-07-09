نسرين طافش تكشف عن موعد عرض مسلسل "جوقة عزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة نسرين طافش عن موعد عرض مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "جوقة عزيزة".

ونشرت "طافش" بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة بعرض مسلسل "جوقة عزيزة"، على قناة Mbc1، ابتداء من الغد الساعة الخامسة عصرا بتوقيت السعودية".

وأضافت: "قصة نجاح امرأة عشقت الفن و تمردت على المجتمع الذكوري في أواخر عشرينات القرن الماضي بذكائها وموهبتها وخفة ظلها، حيث أنشأت أول مسرح باسمها في دمشق مثلت، ورقصت، وغنت، ولقبت بملكة المسرح، حكاية شعبية مشوقة ودراما، لا تخلو من المواقف المضحكة المبكية، برحلة مع عزيزة خانم وجوقتها الموسيقية الاستثنائية، مع الفنان القدير سلوم حداد ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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