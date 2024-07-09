"حلقة رومانسية".. رامي جمال وزوجته في "معكم منى الشاذلي" الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل المطرب رامي جمال وزوجته ناريمان، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على فضائية "ON"، الجمعة المقبلة.

ونشرت منى الشاذلي برومو الحلقة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "الجمعة.. حلقة رومانسية جدا لرامي جمال وزوجته ناريمان في معكم منى الشاذلي".

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ومن المقرر أن يحيي المطرب رامي جمال حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المُقبل ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان العلمين الجديدة.

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