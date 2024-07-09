عماد زيادة: "العراف" نقطة فارقة في مشواري الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الإعلامي عمرو الليثي أمس الاثنين، في حلقة جديدة من برنامجه "واحد من الناس" المعروض على قناة الحياة، الفنان عماد زيادة، ليتحدث عن مشواره الفني، وكواليس أخر أعماله.

وقال عماد إنه بدأ مشواه الفني مع الزعيم من خلال مسرحية "بودي جارد" عام ١٩٩٨، وبعدها شارك في بعض الأعمال الدرامية معه، مشيرا إلى أن دوره في مسلسل "العراف" يعد نقطة فارقة في رحلته، إذ جعله يصر على الاستمرار في مجال التمثيل بعض إشادة الجمهور به.

وتابع عماد أن هناك العديد من المحطات المهمة في حياته، مثل مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان والمخرج ياسر سامي، وبعدها شارك بشخصية بكري بمسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والمخرج محمد سامي، ليأتي بعدها دور ياسين الألفىي بمسلسل نعمة الأفوكاتو.

وأكد عماد زيادة أن ياسين الألفي هو بداية لمرحلة جديدة ومختلفة في مشواره الفني، إذ حقق له النجاح الأكبر ووضعه بين صفوف النجوم، وهذا بفضل المخرج محمد سامي وكذلك النجمة مي عمر التي تألقت في ذلك العمل كعادتها، حسب تعبيره.

جدير بالذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو عُرض في النصف الأول من رمضان 2024، على قناة MBC مصر، وشارك في بطولته أحمد زاهر، وكمال أبو رية، وأروى جودة.