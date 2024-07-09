وائل جسار: تركي آل الشيخ وصل للعالمية من خلال موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أشاد المطرب وائل جسار بما يفعله المستشار تركي آل الشيخ في موسم الرياض من أعمال وحفلات فنية ومهرجانات، موضحاً أنه وصل للعالمية.

وتابع المطرب وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "شرف لي أن أكون في موسم الرياض ومن خلال برنامج تفاصيل أحب أن أوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ الذي يبهرنا بتلك المهرجانات التي يحضرها عدد كبير من نجوم الوطن العربي الذين يقدمون فرحة كبيرة للشعب السعودي وغيرهم من الشعوب.

وأضاف "جسار" أن فريق عمل موسم الرياض يعمل بشكل صحيح والجميع يعطي رأيه ويقدمون أشياء مبهرة

واستكمل: "بشوف موسم الرياض وصل للعالمية من خلال الحفلات مثل حفل المطربة شاكيرا، مجهود كبير ربنا يوفقهم ودايماً يقدمولنا أعمال ومواسم ومهرجانات ناجحة"