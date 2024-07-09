شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يشارك جلين باول العرض الخاص لفيلم Twisters والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي توم كروز على حضور العرض الخاص الترويجي الأول لفيلم Twisters بطولة النجم العالمي جلين باول، حيث نشر الأول صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع x، يظهر من خلالها وهو داخل صالة العرض بجوار "باول" ممسكاً في يده فشارا ويحمل الصورة الرئيسية للفيلم، ليشارك ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم بشكل غير مباشر، ويساهم بشكل كبير في وصول البوست لما يقارب الـ 7 ملايين مشاهدة.



بوست توم كروز

وفى سياق آخر، غاب النجم العالمي توم كروز عن حفل تخرج ابنته سوري من المدرسة الثانوية وسط مزاعم أنهما لا يتحدثان، وبدلاً من ذلك حضر حفلا ضمن جولة تايلور سويفت Eras في لندن.

وشوهد نجم The Mission: Impossible مع مشاهير هوليوود في حفل موسيقى أقيم فى لندن، حيث ينشغل بتصوير الجزء الثامن من سلسلة الإثارة والحركة.

أما سوري، فقد اختارت استخدام اسم"سوري نويل" بدلاً من اسم عائلتها الشهير، في إشارة إلى الاسم الأوسط لوالدتها، الممثلة العالمية كاتي هولمز.

وجاءت أخبار تغيير المراهقة لاسم عائلتها بعد أن بلغت 18 عامًا ولم تعد تعتمد ماليًا على والدها، الذي تم تصويرها معه آخر مرة في عام 2012، وفقًا لموقع . geo.tv

واختارت سوري ابنة توم كروز اسم والدتها كاتي هولمز الأوسط، "نويل"، عندما أدرجت نفسها في إنتاجها المسرحي في المدرسة الثانوية للمسرحية الموسيقية Head Over Heels قبل بضعة أسابيع، حسبما ذكرت مجلة Closer Magazine.