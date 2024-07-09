شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد: متشوقة لأجواء الغناء بمصر والمشاركة في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

عبرت النجمة ديانا حداد، عن سعادتها بنجاح أغنية "الناس الحلوة" وتصدرها الترندات خلال الأيام الأخيرة، قائلة: "الفنان بيجتهد في تقديم موضوعات تنال إعجاب الجمهور، والشعب العربي بحاجة للفرح ويمر بظروف صعبة وربما نقدر نزرع الفرح ونغير الاجواء لطاقة إيجابية".

وأكدت ديانا حداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دي ام سي، تشوقها للمشاركة في مهرجان العلمين بدورته الثانية، مضيفة: "هغني أغاني قديمة وجديدة خلال المشاركة في مهرجان العلمين ومتشوقة لأجواء الغناء في مصر وأمنيتنا الحلوة لمصر وهيكون في اغاني قديمة صاحبة الشعبية للجمهور".

واستكملت: "مصر ولادة بالفن والأفكار الجديدة ونتشوق بحب للجمهور المصري وانطلاقة نجاحي كانت من مصر".

