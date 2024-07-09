شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. التريلر الرسمي لفيلم Gladiator 2 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Gladiator 2، بطولة النجم العالمي بول ميسكال ودينزل واشنطن وإخراج ريدلي سكوت، عن التريلر الرسمي الأول للفيلم بعد طول انتظار، وضم التريلر الذي بلغت مدته أكثر من ثلاث دقائق الكثير من اللقطات التي تظهر الحروب والصراعات التي تتخل الحبكة الخاصة بالجزء الثاني من العمل الشهير.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Gladiator 2 في دور السينما في 22 نوفمبر المقبل، ويلعب بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

وكان قد أكد الممثل العالمى بول ميسكال أنه انتهى من تصوير الجزء الثاني من فيلم Gladiator، حيث سيلعب الشخصية الرئيسية في العمل "لوسيوس"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

أثناء ظهوره في برنامج The Graham Norton Show ، أكد ميسكال أنه انتهى من التصوير، مازحًا: "لقد نجوت منه".