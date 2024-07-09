شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف تفاصيل مسابقة العروض المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عن تفاصيل مسابقة العروض المسرحية خلال دورته الثانية، حيث سيتم فتح باب التقديم للمسابقة بداية من اليوم الموافق 9 يوليو وحتي يوم 9 سبتمبر.

أما شروط المشاركة بالمسابقة فهي كالتالي: أن يكون مدة العرض المقدم لا يقل عن 40 دقيقة ولا يزيد عن 60 دقيقة، ويلتزم المسئول عن العرض بتقديم البيانات كاملة، سواء فيما يخص المسرح المدرسي أو المسرح المقدم للطفل من قبل فرق مسرحية، ويتم إرسال جميع البيانات المطلوبة على الإميل التالي :

‏[email protected]

يذكر أن مسابقات المهرجان الثلاثة " النصوص المسرحية، والقصة القصيرة، والرسم" قد أغلقت باب التقديم فيها يوم 30 يونيو الماضي، ومن المفترض إعلان النتائج بعد إنتهاء لجان التحكيم من عملها، وقد تكونت لجنة مشاهدة مسابقة الرسم من كلا من الدكتورة خلود الرشيدي من الكويت ،ومهندس الديكور بكار حميدة،والفنان التشكيلة ومهندسة الديكور الاء غايث ،ومقرر لجنة التحكيم لهذه الجائزة الناقدة مي الدماصى.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولي من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورة داليا همام ، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة