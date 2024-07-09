في حلقة رومانسية .. رامي جمال وزوجته ناريمان بـ "معكم منى الشاذلي"

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب والملحن رامي جمال وزوجته ناريمان في حلقة رومانسية خاصة يوم الجمعة المقبل من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

مقرر أن يتحدث رامي جمال عن كواليس تعارفه على زوجته، وكيف تحولت علاقة العمل إلى علاقة حب وارتباط من أول جلسة، وكيف تزوجها خلال أسبوع واحد فقط من الخطوبة..

توضح ناريمان كيفية تخطيهما سويًا العديد من الصعاب التي قابلتهما في الحياة، وكيف كان تمسكهما ببعضهما أكبر من أي شئ..

كما يشير رامي إلى الأغنية التي صنعها خصيصًا لناريمان، والتي نجحت نجاحًا كبيراً كأغنية عاطفية ولم يكن يعلم أحد أنها إهداء المطرب والملحن الخاص لزوجته.

آخر أعمال رامي جمال

طرح رامي جمال منذ أيام، أغنية جديدة بعنوان يادمعي من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع:أماديو، وتقول كلماتها "ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك يا أصحابي طلعتوا عيرة ملكوش غير سيرتي سيرة غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة رشّوا في سكتي خناجرهم وأنا مأمنتش غيرهم وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك روحتلهم ردوا بابهم يحرم على قلبي عتابهم مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا خلصوا خلاص بقى وانقرضوا ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله قدمت الأسبوع كله ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك".