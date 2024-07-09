وائل جسار يوجه رسالة قوية لـ شيرين عبد الوهاب

وجه الفنان وائل جسار، رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب، والتي تصدرت تريند قائمة الأعلى بحثًا في محركات البحث وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وائل جسار، خلال تصريحات ببرنامج «et بالعربي»: "أنا تعرفت عليكي عن قرب وبعرفك قوية جدا.. بتحبي الحياة وبتحبي الفرح فما بتمنى ولا لحظة بحياتي شوفك بهذا الشكل.. انتي قوية وان شاء الله بترجعي لجمهورك بأمان".

وكان رجال مباحث القاهرة النيابة العامة قاموا بضبط وإحضار المطرب حسام حبيب بعد قيامه بالتعدي بالضرب على شيرين عبد الوهاب، بفيلا خاصة في التجمع.

وأدلى المطرب حسام حبيب بأقواله أمام جهات التحقيق بعد تحرير الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها.

وحاول المطرب حسام حبيب التقدم بدفوع في اتهام شيرين عبد الوهاب له بالتعدي عليها، واستعان بشهود عيان على الواقعة، وأرفق مقطع فيديو وعدد من الصور تثبت صحة موقفة في القضية.

وقال حسام حبيب أمام جهات التحقيق: "مكنتش أتخيل أبدًا إن خناقة أنا مش طرف فيها، خناقة بينها وبين بنتها، إنها تقول كدا، وأنا هطلب شهادة بنتها وهي عملت في بنتها حاجة لما الناس هتعرفها شيرين هتنتهي عند الناس، لأن اللي يهون عليه ضناه يهون عليه أي حد في الدنيا، ولما شوفت المنظر ده كان لازم آجي وأشيل هنا من تحتها، ولازم أتصرف".

وأردف حسام حبيب: "اللي مأثر فيا أكتر إني قولت لـ هنا وقولتلها روحي اتكلمي مع مامتك، وجبت الاتنين وقولتلهم يا هنا دي مامتك ولازم تحترميها، وجبت شيرين وقولتلها دي بنتك وخلي كلامك بينكم وبين بعض، وطلعت، لاقتها قفلت الباب بالمفتاح، والباب زجاج، وفضلت أخبط محدش بيفتح، لحد ما شوفت منظر مش قادر أنساه، فكسرت الباب ودخلت أخدت البنت، وكلمت باباها وقولتله لازم تيجي تاخدها، وتيجي بنفسك مش هبعتها مع حد، وأرجوك ابعدها عن الشخصية دي".

وتم إخطار اللواء علاء بشندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الذي أحال الواقعة للنيابة للتحقيق، وكان اللواء أحمد الأعصر مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارًا بتحرير محضر بقسم التجمع الخامس من المطربة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها.. تبين أن المجني عليها حضرت لقسم شرطة التجمع الخامس، وعليها أثار دماء، وقررت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب، وأنها أصيبت في رأسها وقدميها وعينها، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتم عمل تقرير طبي لها.

وقالت شيرين في محضر الشرطة، أن طليقها قام بضربها مما تسبب بإصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين، كما أصيبت بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وقال مصدر أمني أن هناك محاولات صلح بين الطرفين بمعرفة الأصدقاء المقربين وأن الواقعة يتم التعامل معها بشكل قانوني إذا لم يتراض الطرفان.

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