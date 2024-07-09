محامي شيرين عبد الوهاب يتقدّم ببلاغ إلى النائب العام

تقدّم ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ إلى النائب العام، يحمل الرقم 41792 لسنة 2024، ضد مَن سرّب ونشر فيديو شيرين وطليقها حسام حبيب، ظهرت فيه الأولى وهي تكسّر محتويات الأستوديو الخاص بطليقها، وذلك بعد تصدّره "التريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت شيرين في الفيديو بحالة انفعال شديدة، وهي تحطّم مقتنيات الاستديو الذي كانت تتواجد فيه مع طليقها، وذلك بعد تعرّضها للضرب المبرّح، وفق ما كشف عنه المعلّقون على الفيديو.

من جانبه، نفى الفنان حسام حبيب قيامه بنشر فيديو لطليقته وهي تحطّم الاستديو، مؤكداً أنه بالفعل صوّر شيرين من أجل تشتيت تركيزها، وإيقافها عن التحطيم، ولكنه لم ينشر الفيديو، وليس لديه أي معلومة عمّن نشره.

وكان محامي شيرين قد صرّح بأن لا تنازل عن المحضر الذي حررته شيرين ضد طليقها حسام حبيب، مشيراً إلى أن الصلح لم يتم بينهما، والتنازل لم يحدث.

يُشار إلى أن هناك تقريراً طبيّاً تم تحريره عقب واقعة الاعتداء على شيرين من جانب طليقها، وتم خلاله إثبات ما حدث من إصابات، بعد أن حرّرت محضراً رسميّاً في قسم التجمع الخامس ضده، بعد اعتدائها عليها بالضرب المبرح داخل شقة تُستخدم كاستديو في منطقة التجمع الأول.

وأنكر حسام أمام النيابة العامة الاتّهامات التي وجّهتها إليه طليقته بالضرب المبرح، والذي أدى إلى إصاباتها بجروح بليغة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي، لافتاً إلى أنه تدخّل لفض مشاجرة بينها وبين ابنتها، بناءَ على طلب من والد ابنتَي شيرين الموزّع محمد مصطفى.

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