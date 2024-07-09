الكشف عن سبب صفع محمد رمضان لشاب في الساحل الشمالي

كشف الشاب الذي صفعه الفنان محمد رمضان عن أسباب انفعال الأخير عليه وصفعه له، ما دفعه لردّ الصفعة بالمثل، قائلاً إن السبب الذي أغضب رمضان ودفعه لصفعه، أنه ناداه بـ"محمد حمضان"، فانفعل بشدة وطلب منه أن يعطيه هاتفه المحمول ليحذف منه الصور التي التقطها معه.

من ناحيته، تجاهل رمضان مشاجرته مع الشاب وتبادُل الصفعة بينهما، ونشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهر فيه وسط جمهوره في الساحل الشمالي، كأول ردّ فعل منه على ما حصل.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر لمشادة كلامية بين الفنان محمد رمضان وشاب أثناء تجوّله في أحد شوارع الساحل الشمالي وسط عدد كبير من جمهوره، وتطوّرت المشادة إلى صفع رمضان للشاب، الذي ردّ له الصفعة بالمثل.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يحاول التقاط صور لرمضان، مما أثار غضب الأخير فتوجّه إليه وأمسك بيده وطلب منه إخراج هاتفه المحمول من جيبه بالقوة، وهو يقول: "طلّع الموبايل... طلّع الموبايل"، فردّ الشاب عليه قائلاً: "حاضر هاجيبه... حاضر هاجيبه"، إلا أن رمضان صعّد المشكلة وصفع الشاب، ليردّ عليه الشاب سريعاً بردّ الصفعة له، وهو ما دفع أحد الملتفّين حول رمضان لاحتواء غضب الشاب وتهدئته.

يُذكر أن محمد رمضان طرح خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "بمزاجي" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد أغنيته الأخيرة "مفيش كده"... ونشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" برومو الأغنية وقد ظهر فيه على هيئة صور كرتونية، وبجانبه عدد من الأشخاص.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :