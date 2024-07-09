القاهرة- الخليج 365
كشف الشاب الذي صفعه الفنان محمد رمضان عن أسباب انفعال الأخير عليه وصفعه له، ما دفعه لردّ الصفعة بالمثل، قائلاً إن السبب الذي أغضب رمضان ودفعه لصفعه، أنه ناداه بـ"محمد حمضان"، فانفعل بشدة وطلب منه أن يعطيه هاتفه المحمول ليحذف منه الصور التي التقطها معه.
من ناحيته، تجاهل رمضان مشاجرته مع الشاب وتبادُل الصفعة بينهما، ونشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهر فيه وسط جمهوره في الساحل الشمالي، كأول ردّ فعل منه على ما حصل.
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر لمشادة كلامية بين الفنان محمد رمضان وشاب أثناء تجوّله في أحد شوارع الساحل الشمالي وسط عدد كبير من جمهوره، وتطوّرت المشادة إلى صفع رمضان للشاب، الذي ردّ له الصفعة بالمثل.
وظهر الشاب في الفيديو وهو يحاول التقاط صور لرمضان، مما أثار غضب الأخير فتوجّه إليه وأمسك بيده وطلب منه إخراج هاتفه المحمول من جيبه بالقوة، وهو يقول: "طلّع الموبايل... طلّع الموبايل"، فردّ الشاب عليه قائلاً: "حاضر هاجيبه... حاضر هاجيبه"، إلا أن رمضان صعّد المشكلة وصفع الشاب، ليردّ عليه الشاب سريعاً بردّ الصفعة له، وهو ما دفع أحد الملتفّين حول رمضان لاحتواء غضب الشاب وتهدئته.
يُذكر أن محمد رمضان طرح خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "بمزاجي" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد أغنيته الأخيرة "مفيش كده"... ونشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" برومو الأغنية وقد ظهر فيه على هيئة صور كرتونية، وبجانبه عدد من الأشخاص.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سبب صفع محمد رمضان لشاب في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.