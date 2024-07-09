هشام عاشور يكشف سراً عن نيللي كريم بعد الانفصال

كشف الفنان هشام عاشور للمرة الأولى سراً جديداً عن الفنانة نيللي كريم، في فترة زواجهما، وذلك بعد أكثر من شهر عن انفصالهما.

وقال عاشور في تصريحات إعلامية، إن طليقته النجمة نيللي كريم توقعت توجيه انتقادات له بعد زواجهما، من نوعية أنه يحاول الاستفادة من شهرتها من أجل تحقيق التقدم في مسيرته الفنية، مضيفاً: "في آخر فترة من علاقتنا قررت أعمل فيديوهاتي وأنشرها بقوة، نيللي شيك جدًا ولها الجزء الخاص بها، وأنا كنت لا أريد أن أجرب عمل شيء غير مضبوط وله تأثير عليها".

وتابع: "لم أكن قد وصلت لأقصى إمكانياتي ولم أكن أستطيع أدوس في حاجات معينة، الآن دايس بنزين على الآخر".

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور انفصلا نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، بعد زواج استمر عامين ونصف العام، وكانا تزوجا في آب (أغسطس) من عام 2021، وأقيم حفل زفافهما في الساحل الشمالي.

وشارك هشام عاشور في عدد من الأعمال مع نيللي كريم، ومنها مسلسلا "عملة نادرة" و"روز وليلى".

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