وائل جسار يكشف موقف زوجته من تصريحات أسماء جلال

أكد المطرب اللبناني وائل جسار أن زوجته متفهمه طبيعة عمله كونه فنان وله معجبين كما أنها تثق في نفسها بأنني اخترتها من وسط فتيات كثيرات، وأشار وائل جسار، إلى أنه زوجته تعاملت مع تصريحات أسماء جلال حول رغبتها في الزواج منه، بشكل مزاح وليس غيرة زوجية، وقالت له أنها فتاة جميلة ولا يوجد مشاكل، معقبًا: "قالت لي مفيش مشكلة تجيبها ضرة.

وتابع وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"،أن الفنانة أسماء جلال طلبته للزواج خلال أحد البرامج، ولكنه يرى أنها تحدثت بعفوية وتلقائية، وما حدث معها بعد الحفل لم يتذكره بسبب مرور الزمن.

وأضاف قائلا: عاوز أشكرها على حبها ليا وحبها لأعمالي وبتمنالها الخير ويارب تبهرنا بأعمالها بعد فيلم أولاد رزق 3 وتحسها نجمة كبيرة إن شاء الله وربنا يوفقها في حياتها وتستاهل إبن الحلال وتفاجئت بالكلام ده وأول مره أسمعه وحبيت ثقتها بنفسها وأنها بتواجه كل حاجه حاسه بيها ومن قلبها".

تابعي المزيد: أسماء جلال: أحببت من طرف واحد لسنوات وقلت لوائل جسار سأتزوجك وهذه قصتي مع مايكل جاكسون

وسبق أن كشفت أسماء جلال عن حبها الشديد للمطرب وائل جسار منذ صغرها، قائلةً: "بحبه جدا.. كنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في كل حتة، وبعدين الموضوع تطور وبقيت غريبة الأطوار جدا وبقيت أحضر حفلاته كلها".

تابعت أثناء حلولها ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي: "بقى لما يعمل حفلة أكون أول واحدة عارفه مكانها فين وأحجز ترابيزة كاملة ليا عشان أركز معاه.. وكنت ألبس فستان حتى لو الناس حواليا لابسة عادي عشان يشوفني.. مع إنه متجوز.. فمش فاهمة أنا كنت بعمل ايه".

وواصلت أسماء جلال: "طبعاً ولا أخد باله مني خالص.. لحد ما في مرة أعتقد خاف مني وقتها، لأن روحت له كنت عاوزة أتصور معاه، فقلت له عارف إننا هنتجوز؟ قالي والله!!.. كنت صغيرة والله العظيم وقتها يا جماعة.. لسه بحبه بس مش بعمل زي زمان، وربنا يبارك له في مراته وولاده".

قد يهمك أيضــــاً: