إلهام شاهين تعلّق على أزمة شيرين عبد الوهاب مع طليقها

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بعد اعتداء طليقها الفنان حسام حبيب عليها.

وعلّقت الفنانة إلهام شاهين على أزمة شيرين مع طليقها بعد اتّهامها له بالاعتداء عليها بالضرب، قائلةً في تصريحات إعلامية: "كل اللي أقوله إني زعلانة لها جداً ولا أحب أن أتدخل في حياة أحد الشخصية، كما لا أحب أن أعطي نصائح أو أقول لها ابعدي عن حسام إذا كان كل فترة هناك مشاكل بينهما".

فيما حرص وائل جسار على دعم شيرين في أزمتها مع حسام حبيب، وأكد أنه يعرفها عن قرب، حيث قال: "هي قوية وغيورة على فنها بأن تقدّم أجمل الأعمال وكل إنسان منا في الحياة معرّض لأن يضعف، ولكن يجب أن يكون قوياً من خلال ذلك الضعف، ولا بد أن يشعر بأنه أقوى من ذي قبل، واعتدنا على شيرين الإنسانة القوية التي تحارب الجميع لكي يظل فنها موجوداً لكل الأجيال القادمة، وهي قادرة على أن تعود أفضل مما كانت عليه وتعبر هذه الغيمة السوداء التي مرت بها على خير".

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