القاهرة- الخليج 365
تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بعد اعتداء طليقها الفنان حسام حبيب عليها.
وعلّقت الفنانة إلهام شاهين على أزمة شيرين مع طليقها بعد اتّهامها له بالاعتداء عليها بالضرب، قائلةً في تصريحات إعلامية: "كل اللي أقوله إني زعلانة لها جداً ولا أحب أن أتدخل في حياة أحد الشخصية، كما لا أحب أن أعطي نصائح أو أقول لها ابعدي عن حسام إذا كان كل فترة هناك مشاكل بينهما".
فيما حرص وائل جسار على دعم شيرين في أزمتها مع حسام حبيب، وأكد أنه يعرفها عن قرب، حيث قال: "هي قوية وغيورة على فنها بأن تقدّم أجمل الأعمال وكل إنسان منا في الحياة معرّض لأن يضعف، ولكن يجب أن يكون قوياً من خلال ذلك الضعف، ولا بد أن يشعر بأنه أقوى من ذي قبل، واعتدنا على شيرين الإنسانة القوية التي تحارب الجميع لكي يظل فنها موجوداً لكل الأجيال القادمة، وهي قادرة على أن تعود أفضل مما كانت عليه وتعبر هذه الغيمة السوداء التي مرت بها على خير".
قد يهمك أيضــــاً:
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تعلّق على أزمة شيرين عبد الوهاب مع طليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.