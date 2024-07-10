شكرا لقرائتكم خبر عن ديسكو مصر يحيى حفلا غنائيا ضمن ليالى مصر بالإسكندرية 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يحيي فريق ديسكو مصر حفلا غنائيا فى استاد الأكايمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو الشهر الجارى، ضمن حفلات ليالى مصر، كما يحيى في نفس اليوم فريق كاريوكى حفلا غنائيا كما طرحت شركة تذكرتى على صفحة فيس بوك.

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات، لا استرداد أو استبدال، يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد مسرحا ضخما لاستقبال كل جمهور ومحبى فريق ديسكو مصر وكايروكى.

انطلاقة قوية شهدتها حفلات ليالي مصر، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع حماقي، والذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية، وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.