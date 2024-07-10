شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يرزق بمولودة ويطلق عليها اسم سيليا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النجم تامر عاشور استقباله مولودته والذى أطلق عليها سيليا، حيث كتب خلال منشور على حسابه إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. صدق الله العظيم، الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا".

يذكر أن تامر عاشور ونانسي نور احتفلا بزفافهما 10 أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، وأنغام ورامي جمال، ومصطفى حجاج، وهيثم شاكرو عزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.