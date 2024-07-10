نرمين الفقي تتعرض لموقف محرج بسبب هاشتاج "المصفوع محمد رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة نيرمين الفقي عن طريق الخطأ بهاشتاج "المصفوع محمد رمضان" وذلك على إحدى صورها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X".

وكانت الصورة أرشيفية من حضور نرمين الفقي لأحد الفعاليات الفنية، وقامت بإضافة هاشتاج "المصفوع محمد رمضان" على الصورة.

وتصدر الفنان محمد رمضان محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد صفع أحد الشباب خلال تواجده بالساحل الشمالي، حيث طلب منه الشاب التقاط صورة معه ولكن فوجئ رمضان أنه فيديو ليطلب منه الهاتف إلا أن الشاب رفض ليقوم رمضان بصفعه ليردها له الشاب وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت الفنانة نرمين الفقي بعدد من الأعمال الدرامية والمسرحية خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "بعد النهاية" وعرض بشهر مارس الماضي، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان 2024، ومسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجاري في "موسم الرياض".

يذكر أن نرمين الفقي تشارك ببطولة مسلسل "فوبيا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم النجمة سوسن بدر، الفنانة رانيا يوسف، الفنانة ناهد السباعي، الفنان أحمد رافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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