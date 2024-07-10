"ملامحك كلها مني".. محمود البزاوي يكشف عن صورة من شبابه تشبه يامين لامال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمود البزاوي بتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي يورو 2024، بعد الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الأوروبي.

وكشف البزاوي، عن صورة له خلال فترة شبابه، أظهر فيها الشبه الكبير بينه وبين لاعب منتخب إسبانيا يامين لامال، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقا: "ملامحك كلها منى يادوب الاسم متغير".

وجاءت تعليقات جمهور "انستجرام"، على الصورة، كالتالي: "واضح جدا الملامح يا فنان"، "شبهك اوي"، "الاستاذ محمود البزاوي البرشلوني"، "تصدق شبهك اوي"، "شبهك اكتر من راشفورد".



يذكر أن، محمود البزاوي شارك في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسلي "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، و "محارب" بطولة حسن الرداد.

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