نسرين أمين مع كلبها ورنا رئيس تحتفل بـ ريم سامي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ليلى أحمد زاهر

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، برفقة أشقائها منى ونور أحمد زاهر، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة كلبها".

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر احدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

عائشة بن أحمد

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد برفقة صديقتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

تامر شلتوت

نشر الفنان تامر شلتوت صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مش بالكترة، شخص واحد صادق وحقيقي جنبك يكفي لمواجهة العالم كل يوم".

ويزو

شاركت الفنانة ويزو متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "طب بحبكوا باين ولا ابين أكتر".

نانسي عجرم

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بنطلون جينز وبلوزة باللون الاصفر"، وحازت على إعجاب متابعيها.

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

رنا رئيس

احتفلت الفنانة رنا رئيس بعيد ميلاد ريم سامي، ونشرت صورة لهما على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا أجمل ريمو".