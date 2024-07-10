واكلة الجو.. حماقي يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة من ألبوم "هو الأساس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب محمد حماقي، موعد طرح أغنيته الجديدة "واكلة الجو"، من ألبوم "هو الأساس".



ونشر "حماقي" البوستر الرسمي للأغنية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا: "استنوا أغنية، واكلة الجو من ألبوم هو الأساس بكرا الساعة 6 يوتيوب، وكل منصات الموسيقى".

أحيا المطرب محمد حماقي، أحدث حفلاته الجمعة الماضية بمدينة بورسعيد. كما أحيا حماقي حفلًا غنائيًا في أرينا استاد القاهرة يوم 30 يونيو ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر".

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