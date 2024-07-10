تامر عاشور يرزق بمولودته الأولى من نانسي نور ويطلق عليها هذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان تامر عاشور عن استقباله مولودته الأولى من زوجته الإعلامية نانسي نور أطلق عليها اسم "سيليا" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر تامر صورة برفقة زوجته واستشهد خلالها بآية قرآنية وعلق: "الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا"، وانهالت على تامر تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

وأحيا تامر عاشور عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية منها حفله في محافظة الإسكندرية، إلى جانب حفلًا غنائيًا في الإمارات وسط حضور جماهيري ضخم.

ويشارك تامر عاشور في إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة منها حفله الغنائي في العلمين يوم 19 يوليو الجاري.

وأعلن تامر عاشور عن جولة غنائية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تبدأ مطلع عام 2025 يبدأها في تورنتو، مرورًا بنيويورك، العاصمة واشنطن، وأخيرًا بولاية لوس أنجلوس.

واحتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على الإعلامية نانسي نور بشهر أكتوبر 2023 في حفل اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين

يذكر أن آخر ما نشره تامر عاشور عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" هي الموسيقى الخاصة بأغنيته "هيجيلي موجوع" وتحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

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