نيللي كريم تكشف حقيقة مشاركتها في الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت نيللي كريم حقيقة مشاركتها في الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثالث بعنوان "ولاد رزق 3: القاضية"، بطولة النجم أحمد عز.

وقالت "نيللي" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صباح العربية"، المذاع على فضائية العربية: "إنه أثناء العرض الخاص من ولاد رزق 3 في الرياض التقت المخرج طارق العريان، قال لي معايا في الجزء الرابع إن شاء الله، كنا بنهزر لأن أنا وطارق أصحاب من زمان".

ووجهت نيللي رسالة إلى أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"، قائلة: "أبارك لهم على الجزء الثالث.. حقق نجاح ساحق وكسر الدنيا في مصر والسعودية".

وعن طريقة اختيارها لأدوارها، تحدثت نيللي كريم، وقالت: "أنا شخصيا بختار الأدوار حسب حالتي النفسية ساعات بيبقى نفسي أعمل حاجة كوميدية مش عايزة أعمل دراما لأنه عندي دراما في حياتي مش عايزة أعيشها على الشاشة.. أنا مزاجية في التمثيل وبختار حسب المواضيع ممكن يبقى موضوع حلو لكن لو هخليني كئيبة نفسيا مش هعمله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، كانت مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلمها "الست" و"هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

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