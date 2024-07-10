بعد القبض عليه وتورطه في تهمة تزوير توكيل المحامي.. زوجة عصام صاصا: "زعلانة إنك ماسمعتش كلامي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا عن حزنها، بسبب استمرار أزمة زوجها نتيجة التسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته، وتورطه في تهمة جديدة وهي التزوير في مستندات رسمية بعدما تم إثبات تزويره التوكيل الخاص بالمحامي..

ونشرت زوجة عصام صاصا، صورة في خاصية "ستوري"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا مش زعلانة منك عشان مكنتش بتصدقني لما بقولك أنا عارف أنا بعمل إيه وبعد كده تكتشف أن كان لازم تخلي بالك، أنا بس زعلانة أنك مسمعتش مني وخوفت على نفسك".

وأضافت: بس والله هترجع أحسن من الأول يا صاصا عشان إنت من جواك كويس وربنا أكيد عارف نيتك، ومش هتتظلم وهترجع تاني أقوى من الأول عشان ترجع لابنك وأهلك اعتبرهم قدام الناس اللي شمتانة فيك دلوقتي".

واختتمت حديثها قائلة: "بحبك يا أغلى من النفس اللي طالع مني".

وكشفت النيابة العامة بالجيزة، أن مطرب المهرجانات عصام صاصا، يواجه تهمة جديدة وهي التزوير في مستندات رسمية بعدما تم إثبات تزويره التوكيل الخاص بالمحامي.



وشرحت التحقيقات أن عصام صاصا ثبت من شهادة تحركاته مغادرته البلاد بتاريخ 9 مايو إلى دبي، ثم تقدم المحامي الخاص به بتوكيل عام قضايا في 11 مايو، وهو ما جعل جهات التحقيق تحقق بواقعة تزوير في التوكيل.

وألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.



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