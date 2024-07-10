شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان قرطاج الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا فى مهرجان قرطاج الدولى بدورته الـ58 يوم 3 أغسطس الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كاظم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما يحيي النجم كاظم الساهر حفلاً خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين وتحديداً في الـ 18 من يوليو الجارى، ومن المفترض أن يلقى الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبى النجم الكبير الذى يحظى بجماهيرية عريضة في العالم العربي.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.