شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يغنى تلك قضية.. والطلاب يرفعون علامات النصر دعما لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى أمير عيد أغنية "تلك قضية" داعما لفلسطين خلال حفل فريق كايروكى فى إحدى الجامعات بالشروق، وحرص جميع الطلاب وقت غنائه رفع أيديهم بعلامات النصر والتصفيق بشدة.

وغنى أمير عيد باقة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الحضور مثل: "جونى كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح واتوه، الكيف، وديناصور"، وسط حضور الآلاف من الطلاب، وفور صعود أعضاء الفريق على المسرح صفقوا لهم جميع الحضور بحماس شديد.





وأعرب أمير عن سعادته بالتواجد وسط الطلاب، قائلا: "بيسعدنى تفاعلكم وإن احنا بنقدم ليكم الأغانى اللى بتحبوها".

وأحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، الأربعاء الماضى فى مهرجان دڤة الدولى بتونس، بحضور جماهيرى ضخم، وتفاعل الجمهور الكبير مع الأغانى وغنوا مع الفريق أغانيات "بسرح واتوه وأنا نجم وهاتلنا بالباقى لبان، وأبيض يا أسود".

كما يحيى فريق كايروكي حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو الشهر الجارى، ضمن حفلات ليالى مصر، ويمكن للجمهور من محبى كايروكى حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتتراوح أسعار التذاكر 450 و850 جنيها.

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لتذكرة كاملة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد مسرحا ضخما لاستقبال كل جمهور ومحبى فريق كايروكى.