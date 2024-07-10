شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل على جزء جديد من فيلم The Devil Wears Prada والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Puck أنه بدأ العمل على جزء جديد من فيلم The Devil Wears Prada، مع عودة النجمتان العالميتان ميريل ستريب وإيميلي بلانت لتقديم شخصيتهما ميراندا بريستلي وإميلي تشارلتون بالتوالى، مع عدم عودة النجمة العالمية آن هاثواى.

دار فيلم The Devil Wears Prada حول حب الفتاة المتخرجة حديثا أندريا ساشس (آن هاثاواي) مهنة الصحافة، وتتمنى أن تعمل فى مجلة شهيرة متخصصة فى أخبار الموضة.

ويتم تعيينها فى إحدى أشهر المجلات لكن فى مهنة المساعدة الشخصية الثانية لرئيسة التحرير ميراندا بريستلى (ميريل ستريب)، ولكى تضمن لنفسها مكانا مستقبليا ضمن كتاب المجلة. يكون على أندريا أن تنال رضا رئيسة التحرير المتسلطة وصاحبة الطلبات الغريبة، والتى لا تشفع لها خبرة أى موظف فتقوم بفصل كل من يرتكب أى خطأ.