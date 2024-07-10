غدًا.. افتتاح مجمع السينمات في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الافتتاح الرئيسي لمجمع السينمات في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة غدًا الأربعاء، بعد التشغيل التجريبي لواحدة من قاعات المجمع يوم السبت 6 يوليو.

وأوضح الشربيني أن مجمع السينمات في المدينة التراثية موجود على مساحة 8 آلاف متر مسطح، ويتكون من 3 مباني، ويضم 9 قاعات تتسع لـ 1090 فرد، إلى جانب المطاعم والكافيهات، أما القاعة التي تم تشغيلها تجريبيًا تتسع لـ 120 فرد.

وأضاف أن المدينة التراثية في مدينة العلمين مساحتها 260 فدان، وإجمالي عدد المنشآت فيها 70 منشأة، وتشمل البحيرة الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الأوبرا، المباني التجارية والفندقية في الحي القديم ومجمع السينمات.

وتواصل إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام استعداداتها التي تجري على قدم وساق للانتهاء من فعاليات حفل الافتتاح المقرر إقامته يوم الخميس 11 يوليو ويمتد حتى 30 أغسطس المقبل وسط العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي ستشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وكشفت إدارة المهرجان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مؤخرًا عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت عن إقامة معظم فعاليات النسخة الثانية في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وستشهد فعاليات مهرجان العلمين هذا العام مشاركة عدد من المسرحيات التي تم عرضها مؤخرًا في "موسم الرياض" من خلال بروتوكول تعاون ما بين الشركة المتحدة والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

يذكر أن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الذي أقيم خلال العام الماضي، شهد مشاركة أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي أبرزهم الفنان الكبير محمد منير، الفنان تامر حسني، الموسيقار الكبير عمر خيرت، الفنانة كارول سماحة فريق مسار إجباري، الفنانة أنغام وآخرون وسط حضور جماهيري كبير.

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