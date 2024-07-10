شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Fall Guy يحقق 176 مليون دولار إيرادات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والأكشن The Fall Guy إيرادات وصلت إلى 176 مليونًا و944 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 3 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و16 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Fall Guy بين 92 مليونًا و165 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكي، و84 مليونًا و779 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Fall Guy حول مؤدى حركات خطرة، stuntman، ومثل أي شخص في مجتمع الأعمال المثيرة، يتم تفجيره، وإطلاق النار عليه، وتحطيمه، وإلقائه عبر النوافذ، وإسقاطه من أعلى المرتفعات، كل ذلك من أجل الترفيه.

لكن بعد تعرضه لحادث كاد أن ينهي حياته المهنية، يتعين على هذا البطل من الطبقة العاملة تعقب نجم سينمائي مفقود، وحل مؤامرة، ومحاولة استعادة حب حياته بينما لا يزال يقوم بعمله اليومي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن فيلم The Fall Guy أضاف 25.4 مليون دولار ليصبح المجموع الإجمالي 36.9 مليون دولار في شباك التذاكر الدولي، خلال 96 ساعة من العرض في صالات السينما العالمية حيث إن الفيلم كلف ميزانية تخطت 130 مليون دولار.

وسبق أن شارك النجم العالمى رايان جوسلينج في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم Barbie الذى تدور أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.