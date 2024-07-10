شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة شارع الفن تحيى حفلاً غنائياً بمكتبة مصر الجديدة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم فرقة شارع الفن حفلاً غنائية بعنوان "ليلة طرب" يوم الجمعة المقبل بمكتبة مصر الجديدة، يحيها نجوم الفرقة ياسر سليمان وإيمان عبد الغنى ولامار أحمد ومريم زينة، تحت قيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ويقدم مطربو الفرقة فاصلا مميزا من أغانى الزمن الجميل لـ أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد العزبى ومحمد رشدى ووردة وفايزة أحمد وصباح وشادية.

يذكر أن الفنانة إيمان عبد الغنى قالت لدي 3 أبناء وهم خالد وعمر وماجد، أخذوا منى الموهبة، وزوجى المايسترو ماجد سرور، والذى ترك لنا بصمة فنية تأثرنا بها، لافتة إلى أنها تزوجت وهى فى عمر الـ 17 سنة، وانا أصغر بنت تزوجت فى العائلة.

وأضافت إيمان عبد الغنى، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، والدتى الله يرحمها تزوجت بعد الجامعة، وأنا كنت أقول: "هعيش للفن وأغنى فقط ولكن النصيب وأبنائى هم أجمل شىء فى حياتى".

وتابعت خالد أكبر أبنائى بيلعب كمنجة وصوته جميل، ولكن يرفض الغناء، وباخد رأيه فى كل شىء وشرب فن أكثر منى، وكان يذهب معى للبروفات وهو صغير، وكنت أغنى له وهو صغير "يا سيد الحبايب" أما ماجد فأذنه موسيقية.

وقال خالد، عندما بدأت تعلم الكمنجة تطور مستواى وأخذتنى والدتى معها فى الحفلات والبروفات للعزف فى الأوبرا، الأمر الذى ساعدنى أن أكون فى الفرق، وحاليا مع المايسترو سليم سحاب.



ياسر سليمان ياسر سليمان



ياسر سليمان ياسر سليمان