من إيطاليا.. مريم أوزرلي تختار هذا اللون الناعم للغاية والذي يناسبها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة التركية مريم أوزرلي على الجمهور من رحلتها إلى إيطاليا، ناشرة صور رائعة أبرزت جمالها.



وقد إرتدت مريم أوزرلي فستاناً باللون الأزرق الخفيف، والذي جاء بدرجة تليق بها للغاية، طويل وضيق وبفستحة جانبية كشفت عن ساقها، وبقصة مميزة عن الصدر.

ونسقت معه حذاء صيفي بالكعب العالي باللون الأبيض ومجموعة أكسسوارات مميزة.

ومن الناحية الجمالية، لجأت مريم لإعتماد اللوك الناعم، فتركت شعرها على طبيعته ومنسدل، وطبقت ماكياج خفيف.

وكانت مريم أوزرلي قد كشفت عن تلقيها عرض للمشاركة في فيلم عالمي في هوليوود، ولكنها رفضتها بعد أن شعرت أن الدور لا يناسبها.

كما أكدت مريم أناه بعد قراءة نص دورها شعرت أنه لا يناسبها، وأن الشخصية مختلفة عن ما تريده، كما أنها أكدت أنها تطمح للمشاركة في هوليوود ولكن بدور يناسبها، وأنها تؤمن بأن الفرصة ستأتي إليها.

وعن الممثلين اللذين تطمح مشاركتهم عمل ما، قالت مريم أنها تتمنى العمل إلى جانب الممثل العالمي آل باتشينو، الذي تربطها به علاقة صداقة قوية، كما اختارت النجمة التركية ميريل ستريب، وأوما ثورمان، وكيت بلانشيت وساندرا بولوك، اللواتي تعشق تمثيلهن.