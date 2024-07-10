شكرا لقرائتكم خبر عن أول من أسس الرقص الشعبى فى مصر.. ذكرى رحيل محمود رضا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

رحل فى مثل هذا اليوم 10 يوليو عام 2020 الفنان الكبير محمود رضا، أول من أسس الرقص الشعبى فى مصر، وكون أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمى بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف بالإضافة إلى خبرتها فى التدريب وتصميم الأزياء.

من خلال فرقة رضا قدم محمود رضا، الرقصات التى استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والحضر، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمى ورعايته، وبفضل هذا التكوين الراقى اكتسب فن الرقص احترام كل طبقات المجتمع.

كان عام 1961 عاما حاسما في فرقة رضا، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، وفي عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر عن أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الاستعراضية.