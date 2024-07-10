شكرا لقرائتكم خبر عن 172 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga إلى 172 مليونًا و714 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 مايو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و28 دقيقة، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga بين 67 مليونًا و414 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و105 ملايين و300 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

العمل من بطولة آنيا تايلور جوي ويشاركها البطولة كريس هيمسوورث، توم بيرك، لاتشي هولم، ناثان جونز وغيرهم، ومن إخراج المخرج جورج ميلر.

تلعب تايلور جوي دور البطولة في الفيلم كنسخة أصغر من فيوريوسا باعتبارها الشخصية المميزة، والتي تم تصويرها سابقًا في فيلم Mad Max: Fury Road للنجمة العالمية تشارليز ثيرون.

وبالعودة إلى ما قبل أحداث Fury Road يتتبع الفيلم الجديد قصة الشابة Furiosa التي تم اصطحابها بعيدًا عن Green Place of Many Mothers وإجبارها على إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة.