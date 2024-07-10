تزامنًا مع عيد ميلادها، شيماء سليمان تطلق كليب “ما نسيتك” من إخراج نهلة الفهد

تحت قيادة المخرجة الإماراتية المتميزة نهلة الفهد، استطاعت الفنانة الكويتية شيماء سليمان أن تجمع ببراعة بين فنون الأداء التمثيلي والغنائي أثناء تصويرها لدور الراوية في أغنية “ما نسيتك” التي أدت أيضاً خلالها دور الحبيبة التي تستذكر لحظات الحب بحلوها ومرها خلال مشاهد كليب أحدث أغانيها والتي ستطلقها اليوم الأربعاء تزامناً مع عيد ميلادها، لتحتفل بهذا العمل مع الجمهور.

أغنية “ما نسيتك” هو أول كليب يجمع شيماء مع المخرجة نهلة الفهد بعد تجربتهما المشتركة في مسلسل “منت رايق” الذي عرض مؤخراً على قناة MBC ومنصة “شاهد”، والأغنية التي تم تصويرها في جورجيا كتب كلماتها مشرف العتابي ولحنها أدهم ووزعها موسيقياً نور هاشم، وسينطلق عرضها على اليوتيوب ومنصات الأغاني المتنوعة لتكون أول أغنية مصورة بعد سلسلة الأعمال الغنائية المنفصلة التي طرحتها شيماء خلال الفترة الأخيرة والتي أِشاد بصوتها كبار نجوم الغناء في الكويت والخليج العربي ومن بينهم النجمة القديرة نوال والفنانين الكبيرين عبدالله الرويشد ونبيل شعيل.

وبسؤال شيماء عن مشاعرها قبل انطلاق العمل بساعات قالت لجمهورها: “أنا سعيدة جداً بأنني سأشارككم أغنيتي وكليبي الجديد، وقد اخترت أن تطرح الأغنية بتاريخ مميز جداً بالنسبة لي، وهو يوم عيد ميلادي” وعن سبب اختيارها لهذه الأغنية قالت: “شعرت أن هذه الأغنية تناديني، فهي تشبهني جداً وأعتقد أنها تشبه أغلب البنات، وما جعلني أختار هذه الأغنية بالتحديد هو اللحن المليء بالتحويلات الموسيقية المتميزة التي ساهمت بوصف حالة الأغنية وحالة كل كلمة فيها، وشعرت بأن هذه الأغنية هي التي تناسبني واخترتها لتكون هديتي لنفسي في هذا اليوم المميز” وأضافت: “وعندما عرضت الأغنية على الأستاذة نهلة الفهد نالت الأغنية على استحسانها، وفي الوقت الذي عرضت علي فكرة التصوير سحرتني بفكرتها وتحمست بشكل مضاعف، لأن القصة تجمع بين الدراما والتمثيل والغناء، وبحكم أنني ممثلة بالأصل أحببت فكرة جمع هذه المواهب في عمل واحد”.

من جهتها قالت المخرجة نهلة الفهد: “لا يختلف اثنين على موهبة الفنانة شيماء سليمان التي تبدع في أي دور يرسم لها، لهذا السبب عندما عملنا على سيناريو “ما نسيتك” شعرت بأنني شاهدت الكليب قبل تصويره، وعندما ناقشتها بالأمر وقلت لها بأن الكليب سيكون مليئاً بالمشاعر العاطفية والدراما لم تتردد للحظة واحدة، وأبدعت في أداء شخصيتها في الكليب كما خططنا لها ورسمناها معاً” وأضافت الفهد: “كل مشهد في الكليب كان يتطلب أن يحمل إحساساً معيناً وهي استطاعت بحرفية عالية أن تعكس الإحساس العالي لكل كلمة من كلمات الكليب، وطبعاً ساهمت تجربتنا السابقة من خلال مسلسل “منت رايق” بأن نكون على تناغم عالٍ أثناء تصوير هذا الكليب لأنها ممثلة محترفة وأتمنى أن يصل هذا الإحساس للجمهور وأن يحقق الكليب حضوراً مهماً عند عرضه” وأنهت الفهد كلامها بالقول: “حكاية الكليب باختصار عن فتاة ابتعدت عن حبيبها ولكنها لا تسطيع نسيانه، فتستذكره بمراحل مختلفة من حياتهما وبأداء غنائي وتمثيلي رائع”.

وفور إطلاق الكليب اليوم الأربعاء ١٠ يوليو ستقوم شيماء سليمان بعدة جولات فنية ستبدأها من بلدها الكويت ومن ثم ستزور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للترويج لأغنية “ما نسيتك”.