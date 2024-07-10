تامر عاشور وزوجته يعلنان معًا عن خبر سعيد

أعلن الفنان تامر عاشور وزوجته نانسي نور بالتزامن مع بعضهما خبر استقبالهما لمولودتهما الأولى “سيليا” وذلك بعد ساعات من اشاعة طالت الثنائي تحدّثت عن انفصالهما بعد نشر “عاشور” تغريدة على موقع “إكس” كتب فيها “فركشنا”.

وشارك تامر ونانسي المتابعين فرحة أول مولود لهما عبر حساباتهما على موقع انستغرام، إذ نشرا صورة تجمعهما وأعلنا خلالها عن النبأ السعيد.

وكتب تامر ونانسي آية قرآنية جاء فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم، “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.. صدق الله العظيم، الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت (سيليا)”.

على صعيد الحفلات، يحيي الفنان تامر عاشور، حفلاً غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة في ١٩ الجاري.