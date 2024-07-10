بعد عرضه في تورونتو السينمائي ومهرجان البحر الأحمر.. عرض فيلم "هجان" في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما زاوية عن بدء عرض فيلم الدراما "هجان" اليوم الأربعاء ضمن جدول عروضها الأسبوعي وذلك بعد مشاركته مؤخرًا بعدد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان تورنتو السينمائي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأخيرة.

ونشرت سينما زاوية بوستر الفيلم عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وكشفت عن عرضه مع عدد من الأعمال السينمائية وهم "من عبدول لليلى"، "رسائل الشيخ دراز"، "وحشتيني"، "الأستاذ"، "صحراء"، "مندوب الليل"، وفيلم "بنات ألفة".

فيلم "هجان" تدور أحداثه في إطار درامي حول رحلة عبر الصحراء بين صبي والجمل خاصته ويشارك ببطولة الفيلم نخبة الوجوه الشابة العربية منهم أبو المحسن النمر، إبراهيم الهساوي، محمد هلال، الشيماء طيب، عزام النمر، سيناريو الكاتب السعودي مفرج المجفل، وشاركه الكتابة السيناريست المصري عمر شامة إلى جانب المخرج أبو بكر شوقي.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يشارك فيها المخرج أبو بكر شوقي بفعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ولكنه شارك من قبل بفيلمه "يوم الدين" بمهرجان كان السينمائي الدولي عام 2018 ورشح لـ 3 جوائز هم "الكاميرا الذهبية، فرانسوا شاليه، وجائزة السعفة الذهبية".

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.

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