شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى ينتظرها جمهور محمد منير فى حفله بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور الكينج محمد منير حفلته في افتتاح مهرجان العلمين بدورته الثانية يوم الجمعة 12 يوليو، كما يجهزون أنفسهم لسماع باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه القديمة والحديثة والتي تركت صدى كبيرا لديهم.

إلا أن هناك مجموعة من الأغانى التي يريد جمهور الكينج سماعها في حفل افتتاح مهرجان العلمين بدورته الثانية وهى: "شمندورة وفي عشق البنات ويونس وحارة الساقين وأنا بعشق البحر والدنيا ريشه في هوا".

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.