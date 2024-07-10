مزرعة مايكل جاكسون “نيفرلاند” في كاليفورنيا مهدّدة

أصبح حريق الغابات في ولاية كاليفورنيا، الذي يهدد العديد من المزارع بما في ذلك مزرعة نيفرلاند، التي كانت مملوكة من قبل لمايكل جاكسون، أكبر حريق في الولاية هذا العام، مما أدى إلى إجلاء مئات السكان.

وقد اجتاح الحريق، الذي أطلق عليه اسم “بحيرة النار”، أكثر من ٢٠ ألف فدان (٨٠٩٣ هكتارًا) من غابة لوس بادريس الوطنية، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا (كال فاير).

أصبح الحريق هو الأكبر حتى الآن في موسم الحرائق لعام ٢٠٢٤ وتم احتواؤه بنسبة ٨ في المائة فقط بواسطة حوالي ١٠٠٠ من رجال الإطفاء المنتشرين في المنطقة.

أدى ارتفاع درجات الحرارة في ولاية غولدن ستايت إلى تفاقم التوقعات بالنسبة لرجال الإطفاء الذين يتعاملون مع ١٧ حريقًا نشطًا.

أصدر مكتب عمدة مقاطعة سانتا باربرا أمر إخلاء لمنطقة قريبة من الغابة تضّم المزرعة التي كان يملكها ملك البوب.

وبعد ست سنوات من وفاة جاكسون، الذي توفي عام ٢٠٠٩ عن عمر يناهز ٥٠ عاما بسبب جرعة زائدة من المخدرات، عرض ورثته العقار الشهير الذي تبلغ مساحته ١١٠٠ فدان في وادي النبيذ سانتا ينز للبيع مقابل ١٠٠ مليون دولار.

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في عام ٢٠١٧ خفّض ورثة المغني السعر المطلوب إلى ٦٧ مليون دولار.

في عام ٢٠٢٠، تم بيع المزرعة بما يزيد قليلاً عن ٢٢ مليون دولار.