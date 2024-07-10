خاص بالفيديو- ما هي نصيحة إيلي العليا لإبنته بعد دخولها مجال الفن؟..وهذا ما قاله عن "ذا ستايج"

ميرنا وليد - بيروت - رافق المايسترو إيلي العليا أهم النجوم في لبنان والعالم العربي، وجعل له بصمة خاصة ومميزة في مجاله، اذا أردنا ان نذكر بالأسامي الفنانين الذين تعامل معهم ستطول القائمة كثيرا، ابداعه علّم عند كثيرين ومؤخرا كان له بصمة في برنامج "ذا ستايج" الذي قدّمته الإعلامية اللبنانية كارلا حداد.



موقع "الفن" تواجد مؤخرا في كواليس الحلقة الأخيرة من البرنامج، والذي كُرّمت فيه الفنانة اللبنانية ماري سليمان بأبهى تكريم.

وقد أجرينا لقاء مع إيلي العليا تحدثنا فيه عن البرنامج ودخول ابنته الفنانة فانيسا مجال الفن وغيرها من المواضيع.

