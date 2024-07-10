هل اعتزل حسن يوسف الفنّ بعد وفاة ابنه؟ شمس البارودي تحسم الجدل وتكشف سرًّا عن نجلهما الرّاحل 

أعلنت الممثّلة المصريّة المعتزلة شمس البارودي، اعتزال زوجها الممثّل حسن يوسف الفنّ نهائيًّا، حزنًا على وفاة نجلهما عبدالله العام الفائت.

في هذا السّياق، قالت “البارودي” إنّ حسن يوسف يتمتّع بصحّة جيّدة، لكنّه يرفض إجراء الحوارات الصحفيّة لأنّه أعلن اعتزاله والعائلة في حالة حزن.

وتابعت شمس البارودي، في تصريح لـ “القاهرة ٢٤”، إنّ حسن يوسف ما زال يجلس لساعات ويبكي مع اقتراب الذكرى الأولى لوفاة نجله، لذلك لم يعُد باستطاعته ممارسة أي عمل فني بسبب حالة الحزن التي يعيشها، لكنّه يمارس حياته اليومية بشكل طبيعيّ، إذ يذهب إلى النادي ويتبادل الزّيارات العائليّة.

وأضافت “البارودي” أنّ أولادهما محمود وعمر وناريمان منشغلون بأعمالهم، لكنّهم بالتّأكيد يأتون لزيارتهما. لافتةً إلى أنّهما يعيشان حياتهما في هدوء وسكينة ولا يريدان أيّ نوع من أنواع “الشّوشرة” لأنّهما تعبا”.

في الإطار نفسه، وصفت “البارودي” نجلها الراحل عبد الله، “بعريس الجنّة”، لأنّه قبل رحيله كان خارجًا من قصّة حب فاشلة وترك لها حريّة اختيار عروسته المستقبليّة، كما قام بشراء الأثاث لمنزله قبل وفاته.

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وأشارت شمس البارودي، إلى أنّ منزلهما في السّاحل الشّمالي، مازال مقفلًا منذ وقوع حادثة غرق غدد.

كما لفتت إلى أنّ “عبد الله” في مكانة مرموقة في الجنّة، لأنّه شهيد وأنّ العائلة مؤمنة بقضاء الله وقدره لكن الفراق صعب.

نذكر أنّ شمس البارودي وزوجها الممثّل حسن يوسف، فُجعا بوفاة ابنهما الأصغر عبدالله غرقًا في الساحل الشمالي، في شهر تمّوز/يوليو ٢٠٢٣.