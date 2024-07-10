شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل عمر الشريف..صورة لمعجبين حوله بمهرجان كان بعد عرض صراع فى الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي عمر الشريف الذي نحيي اليوم الذكرى الـ 9 لوفاته خلال إحدى الصور النادرة لمجلة الكواكب أثناء حضوره عرض فيلمه صراع في الوادي في مهرجان كان، والتف حوله عدد كبير من المعجبين والمعجبات لأخذ توقيعه.

وجاء في تعليق الكواكب أسفل الصورة: "التف هواة جمع الإمضاءات حول النجم المصري عمر الشريف الذي سافر إلى كان لمشاهدة عرض فيلم "صراع في الوادي" الذي لاقى تقدير كبار الفنيين، ويرى عمر الشريف في الصورة محاصرا بالمعجبات والمعجبين الذين التفوا حوله بعد عرض فيلمه".



المعجبين حول عمر الشريف

شارك عمر الشريف في بطولة فيلم "صراع في الوادي" مع النجمة فاتن حمامة، من خلال معرفته بالمخرج يوسف شاهين، الذي كان زميلا له في كلية فيكتوريا، وعندما وجد شغف وحب عمر الشريف الكبير للتمثيل رشحه للفيلم، ليكون بوابته الأولى إلى عالم الشهرة والنجومية، ويتعرف من خلاله على فاتن حمامة، ليشكلان بعدها ثنائيا مميزا.

يذكر أن عمر الشريف تزوج عام 1955 من فاتن حمامة وأنجبا ابنهما طارق، واجتمع الشريف مع فاتن حمامة بعد ذلك في عدد من الأفلام هي "أيامنا الحلوة" عام 1955، "صراع في الميناء" عام 1956، "لا أنام" عام 1957، "سيدة القصر" عام 1958، "نهر الحب" عام 1961 و"أرض السلام" عام1957.

ولم تتوقف شهرة وجماهيرية عمر الشريف في مصر والوطن العربي فقط، وإنما ساعده تعرفه على المخرجَ العالمي ديفيد لين، في اكتشافه عالميا، وزادت شهرته عندما قدم فيلم لورنس العرب عام 1962، وفاز وقتها بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم، لتتوالى بعدها مشاركاته الفنية العالمية.

وجاءت وفاته في 10 يوليو عام 2015 صادمة لجمهوره، خاصة بعد إعلان نجله وقتها معاناته من الزهايمر، ليرحل عن عالمنا تاركا ورائه إرثا فنيا يتفاعل معه جمهوره إلى الآن.