شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة عصام السيد للعمل الأول والان مع تفاصيل الخبر

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن تفاصيل مسابقة العمل الأول للشباب - النسخة السادسة- بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد.

وأشارت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان إلى أن هذه المسابقة تقدم حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميزه لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.

أما عن شروط المسابقة فجاءت كالتالي: يبدأ فتح باب التقديم اعتبارا من 10 يوليو 2024، وتستمر لمدة شهر، لتنتهي في 10 أغسطس 2024، ولن تلقي أمانة المسابقة أي اعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك، والمسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترف، وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35 ) سنة فى شهر نوفمبر 2024.

ومن الشروط أيضاً أن يكون المخرج/ المخرجة مصرى الجنسية، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة و ألا يكون منقولا من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا و إخراجا و ديكورا و موسيقي، ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها و التي تحمل هما إجتماعيا وإنسانيا، وتقبل جميع الأعمال سواء كانت انتاجا مستقلا او جامعيا او انتاجا حكوميا او أى جهة، وأن يكون العمل قد تم تقديمه فى عرض عام للجمهور و من انتاج 2022 ، 2023 ، 2024، والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح في جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا، ومن حق اللجنة حجب الجائزة اذا لم يتقدم لها من يستحق.

يتم التقديم للتسابق ونيل الجائزة من خلال ملئ استمارة المشاركة الموجودة على الرابط التالي:

https://forms.gle/XzC3xtxA81bxG8Y3A

ويتم ارسال الأعمال مصورة مع نبذة عن السيرة الذاتية للمخرج المتقدم، صورتين شخصيتين بجودة عالية، صورة من بطاقة الرقم القومي، وتليفونه المحمول لسهولة التواصل معه وإقرار موقع من المتقدم للجائزة بأن هذا العمل لا يتجاوز التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الاولى إن كان محترفا، وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت عكس ذلك وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبل إدارة المهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك، وعليه وحده تقع كافة المسئوليات الجنائية والأدبية، ترسل كل هذه الطلبات علي إيميلات المهرجان التالي:

[email protected]

ويتم فرز وتحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد قفل باب التقديم، وضروة التزام المخرجين الراغبين بالمشاركة بإرسال أعمالهم بالبريد الالكتروني متضمنا الإقرار و روابط المسرحية وملف كامل تقنى وإعلامى وكذلك إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVD عالي الجودة ،ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنة المشاهدة والترشح للتنافس على الجائزة، وألا يكون المخرج قد شارك فى مسابقة أخرى بنفس العرض المسرحى .

أما عن جوائز المسابقة فيحصل المخرج الفائز على جائزة مالية مقدمة من المخرج عصام السيد، وقيمتها ( 5 آلاف جنيه) وتسلم له خلال فعاليات الدورة التاسعة، ويحصل المخرج الفائز على شهادة تقدير وتكريم لنيله جائزة العمل الأول للشباب فى نسختها السادسة ضمن فعاليات الدورة التاسعة، وستتم إستضافة المخرج الفائز لحضور فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد في نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التى تقدمها إدارة المهرجان، وترشح إدارة المهرجان أحد النصوص الفائزة بمسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحى ليكون أحدها المشروع الجديد للمخرج الفائز.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته التاسعة أسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، ويرأسه المخرج والفنان مازن الغرباوي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء.