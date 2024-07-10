شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح غزة مش غريب على مصر والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لطيفة خلال لقاءها بندوة الخليج 365 أن تخصيص 60 في المائة من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين وغزة هو قرار رائع وليس غريب على مصر، فمصر طيلة عمرها هكذا، وأنا قدمت من فترة أغنية اسمها "مصر هي هي" كانت تشرح ما الذي تفعله مصر، فمصر هي السند للوطن العربي وقرارها رائع لأن فلسطين وغزة يحتاجون المساعدة .

‎وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

‎جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.