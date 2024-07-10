بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد يارا السكري من Hermes..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها تحت أشعة الشمس مرتديةً قميص كروب باللون الأبيض و الأزرق ذات أكمام قصيرة مع سروال أبيض واسع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.

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و حملت يارا بيدها حقيبة باللون من دار أزياء Hermes وصل سعرها إلى 14,130 دولار.

وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

