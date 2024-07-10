لقاء سويدان تمازح متابعيها برفقة رانيا منصور.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو تمازح فيه متابعيها، برفقة الفنانة رانيا منصو، وظهرت وهي تقلد مشهد من فيلم "جاءنا البيان التالي".

ونشرت "سويدان" الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "هانيا وهالة، ماشاء الله مسلسل الوصفة السحرية".

وجاءت تعليقات من المتابعين، كالآتي: "عسلات، إيه الضحك ده، حلاوة مش طبيعي، لذاذة".

يذكر أن لقاء سويدان شاركت مؤخرًا بمسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، هيدي كرم، إسلام جمال، كارولين عزمي، تأليف هاني سرحان، إخراج خيري سالم.

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